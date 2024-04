E’ morta Daniela Shualy | la moglie di Raiz | la dedica d’amore solamente tre giorni fa

(Di lunedì 1 aprile 2024) E’, ladi(il cui vero nome è Gennaro Della Volpe). La sua morte, annunciata il 31 marzo 2024, ha lasciato un vuoto nel cuore di molti. E’, ladiIl cantautore e leader degli Almamegretta, aveva scritto una bellaallatreprima della sua morte: “Quanno ' o veco, nun ' o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’‘e Quartieri fa ammore cu’ mme. Stasera finale di stagione per #marefuori4. La miapersonale va a, madre della mia rosa Lea e amore di una vita”....

