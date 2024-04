E i polli ucraini fanno arrabbiare gli agricoltori francesi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il pollame ucraino arriva nei Paesi Bassi e da lì la carne trasformata riparte come «prodotto europeo» e invade la Francia «Francamente non abbiamo voglia di arricchire questo signore». Emmanuel Macron era appena uscito dal Consiglio europeo del 1° febbraio scorso e faceva mostra di empatia con i suoiin piena protesta. Lamentava un import di pollame ucraino balzato dalle 90 mila tonnellate di prima della guerra alle 300 mila. «Per i tre quarti» diceva il presidente «tutto questo va a vantaggio di un solo miliardario»: Yuriy Kosiuk, che sei anni fa aveva anche tentato di comprare Doux, uno dei maggiori produttoridi pollame. Miele, uova e, appunto, pollame: i manifestanti bloccavano alcuni camion con merci ucraine per dimostrare che le cifre menzionate dal leader francese sono solo la punta dell’iceberg, perché il pollame ucraino ...