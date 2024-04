Drusilla Foer esce dall’ospedale | “Stavo per lasciarci le penne”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Se l’è vista brutta, ma ora per fortuna sta meglio ed è tornata a casa.annuncia di aver lasciato l’ospedale dove era stata ricoverata nei mesi scorsi a causa di una pericolosa polmonite bilaterale. L’attrice e cantante, alter ego di Gianluca Gori, era stata costretta a interrompere il suo tour nei teatri italiani che riprenderà nei prossimi mesi. “perle, anzi le piume. Fa più Folies Bergère”, ha annunciato con un video sui social. “Eccomi qua, viva e vegeta. Pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me”, ha detto ancora l’artista. “È stata un’esperienza importante – ha raccontato – Sono ancora in convalnza, devo stare a riposo, molto riposo, devo fare le cose con calma, prendere i miei tempi. Ho veramente dovuto rimandare la ...

