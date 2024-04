Drusilla Foer | dopo la malattia gli spettacoli del 2024 sono rinviati VIDEO

(Di lunedì 1 aprile 2024)è stata finalmente dimessa dall’ospedale in cui era ricoverata da alcune settimane a causa di una polmonite bilaterale, e ha voluto salutare i fan e il pubblico con un nuovopubblicato su Instagram. Nelin questione,chiarisce che per ragioni di salute si trova costretta a cancellare glidi Venere Nemica, la sua tourneé teatrale del 2014 che riprenderà a settembre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) “Eccomi qua, viva e vegeta!” – dice, alter ego dell’attore Gianluca Gori, sottolineando la bella novità con un palese gesto scaramantico – ...

