Drusilla Foer dimessa dall’ospedale | “Stavo per lasciarci le penne”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dopo un lungo ricovero all’ospedale di Careggi a Firenze per una polmonite bilaterale,– al secolo Gianluca Gori – è stataed ora è in convalescenza a casa. “perle, anzi forse le piume: fa più Folies Bergère“, ha ironizzato su Instagram. Tornata sui social il giorno di Pasqua,ha annunciato che il suo tour teatrale è stato posticipato a settembre e che non vede l’ora di tornare a esibirsi. “Sono viva e vegeta. Pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me”, ha detto ancora. “È stata un’esperienza importante. Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo, devo fare le cose con calma, prendere i miei tempi. Due ...