Dove hai portato il Tricolore Giorgia Meloni | le parole che incoronano Jannik Sinner

(Di lunedì 1 aprile 2024) "Straordinarioche vince nella finale dell'Atp Masters 1000 di Miami diventando il numero 2 del mondo. Grazie per le emozioni che ci hai regalato e per averilancora più in alto. Auguri Campione". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, in merito all'ultima straordinaria vittoria del tennista altoatesino in Florida. Un'altra giornata da ricordare per la racchetta italiana, certificata anche dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi: "Abbiamo un mattatore che si chiama. Sta battendo tutti i record, che non avevamo nemmeno sognato perché non pensavamo che sarebbe potuto succedere. Ma sta accadendo, e con una fretta che nessuno avrebbe potuto immaginare". ...