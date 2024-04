Dormire in un castello? Ecco i 10 in per una vacanza da fiaba in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Volete concedervi il lusso diospiti nella suite di un conte in Alto Adige o di un barone in Sicilia?dieci proposte da nord a sud dei più bei castelli e dimore storiche dove trascorrere una fuga romantica o unacon la famiglia all’insegna del relax e bien vivre. Notti sull’altopiano tra boschi e vignetiNon lontano da Chiusa, situato tra boschi e vigneti, spicca il Castel Steinbock di Villandro, una tenuta storica con 12 suite esclusive. Il maniero del ‘700 è adibito a raffinato gourmet hotel, in cui il caratteristico stile alpino delle strutture dell’epoca dell’Alto Adige dialoga in perfetta armonia con il design contemporaneo. Anche qui la gastronomia ricercata è la ciliegina sulla torta: nelle “stube”, il soulful food dello chef Tomek Kinder, premiato con 2 toque della Guida Gault-Millau, si basa sui prodotti ...