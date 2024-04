Dopo Pasqua è ancora festa | però non sempre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 aprile 2024) Che, per chi può, la vacanza continui, è noto da tempo. Quest’anno non sta andando proprio così, anzi, sembra che si sia creata una forma particolare di fobia a tutto tondo, in grado di influenzare pesantemente ogni opportunità di svago. Gli italiani si riconoscono in buona parte in tali caratterizzazioni, Molti hanno chiuso bottega per un intervallo di qualche giorno, ma pochi hanno lasciato alle loro spalle i timori generici e diffusi apportati dai diversi eventi negativi, di ogni genere, che stanno colpendo l’umanità a largo raggio. Non vuole essere retorica lo stimolo che fa esternare tali considerazioni, è solo qualcosa di tangibile e diffusa. Non è peraltro una situazione nuova: la storia tramanda notizie di tante situazioni sgradevoli nei periodi riservati alle feste, alimentate da ogni tipo di pretesto, che le popolazioni hanno ...