Donald Trump punta a un ministro del Tesoro tra i big di Wall Street | l’indiscrezione sulla caccia ai fondi per battere Biden

Va giù pesante Donald Trump nel pieno della campagna elettorale per le elezioni presidenziali Usa 2024 . L’ex presidente ha pubblicato sul social “Truth” un video in cui il rivale Joe Biden appare ... (laprimapagina)

Trump quota in Borsa Truth Social, vale 8 miliardi forse 30 volte meno, X (Twitter) di Musk la sua rovina - Il social network di Donald Trump, Truth Social, è stato quotato in borsa martedì 26 marzo 2024 e ha rapidamente raggiunto una valutazione di quasi 8 miliardi di dollari, un guadagno di oltre il 15% ...blitzquotidiano

La Corte americana e le dichiarazioni di Trump - Ma negli Stati Uniti non funziona così e ci sono giudici che lo hanno messo nero su bianco, con una sentenza che perdipiù non riguarda un cittadino qualsiasi ma addirittura Donald Trump, l’ex ...unionesarda

Elezioni Usa, primarie in Connecticut, New York, Rhode Island e Wisconsin: cosa sappiamo - Già da settimane, sia tra i democratici che tra i repubblicani sono noti i nomi dei candidati alla carica di presidente: per i primi si tratta di Joe Biden, che punta alla rielezione, mentre per i ...tg24.sky