Dobbiamo imparare a non autocondannarci quando non siamo al 100%

Marc Marquez ha mostrato importanti progressi in occasione della seconda giornata di Test MotoGP andata in scena sul circuito di Lusail. Il fuoriclasse spagnolo cercava risposte di un certo rilievo ... (oasport)

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, in conferenza stampa in vista della partita dei salentini con il Torino Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del ... (calcionews24)