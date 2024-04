Disney Plus o Netflix? Qual è meglio e differenze

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 1 aprile 2024) La piattaforma+ è un servizio di film e video in streaming simile ache funziona con un abbonamento mensile e permette di vedere tutti suoi contenuti senza pubblicità e senza limitazioni. Tutto questo sembra fantastico ma, prima di pagare due abbonamenti magari poco sfruttati o troppo costosi, conviene capirei sono letra, in modo da poter scegliere se tenere solo uno dei due servizi o se pagare per avere entrambi attivi su TV, su smartphone, su tablet o su PC. LEGGI ANCHE: Migliori siti per vedere film in streaming su internet 1) Prezzo abbonamento+ fornisce tre diversi abbonamenti mensili: Standard con pubblicità: disponibile a 5,99€ al mese con risoluzione video 1080p Full HD e ...