Disinformazione pro-Russia? Ora Voice of Europe replica alle accuse | «È un complotto dei globalisti | non ci lasceremo intimidire»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dopo giorni di silenzio, torna ad alzarsi la «voce dell’Europa» sospettata di essere in realtà quella della. La testataofha diramato infatti oggi lunedì 1° aprile la sua durache l’hanno travolta negli scorsi giorni. Quella di aver agito per l’appunto non certo come testata indipendente e «fuori dal coro», ma al servizio dell’agenda di Mosca: diffondendo fake news econ l’obiettivo di minare l’unità dell’Ue – nel sostegno all’Ucraina o su altri dossier politici chiave. Non solo,ofavrebbe anche versato emolumenti a diversi eurodeputati, sotto forma di interviste dietro compenso. Questo per lo meno secondo l’inchiesta aperta in Repubblica Ceca, dove l’azienda che ...