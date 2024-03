Dimitrov ammette la superiorità di Sinner | “Bello guardarti | ma non affrontarti Sei incredibile”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Grigornon ha potuto nulla contro Janniknella finale del Masters 1000 di Miami. C’è stata partita soltanto nei primi quattro game, dove tra l’altro il bulgaro ha avuto una palla break, poi il fuoriclasse altoatesino ha strappato di forza il servizio all’avversario e ha dominato la partita. Il vincitore degli ultimi Australian Open si è imposto con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-1 in appena 74 minuti di gioco ed è così diventato il nuovo numero 2 del mondo, superando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Si tratta del terzo trofeo stagionale per il tennista italiano, dopo il sigillo nello Slam di Melbourne e nel torneo ATP 500 di Rotterdam. Tredicesima affermazione in carriera per il nostro portacolori, che ora si getta all’inseguimento del serbo Novak Djokovic per il numero 1 del ranking ATP. Grigorha dovuto ...