Dimarco | «Gol? Provato! Cerco di interpretare il ruolo a modo mio»

(Di lunedì 1 aprile 2024) Intervista a caldo subito dopo la fine di Inter-Empoli. C’èa festeggiare quanto avvenuto stasera al Meazza, all’inizio della diretta post partita di Inter TV, dopo il. ANCORA A SEGNO – Federicofondamentale per sbloccare Inter-Empoli: «Solobelli? L’importante è farli. Non è stato facile colpire la palla, però sono contento di averla presa bene perché è entrata. Al di là degli assist dei difensori lavoriamo molto sulle catene di gioco, quando siamo nella zona alta cerchiamo in uno-due giocatori di attaccare dietro i difensori delle altre squadre. Siamo contenti perché le cose che proviamo in allenamento succedono in partita. Quando le altre squadre vengono a San Siro a giocare non è mai facile, poi se passi in vantaggio dopo cinque minuti la partita va un po’ in discesa. Però stasera devo fare ...