Dimarco e Sanchez mettono un tassello in più verso lo scudetto dell' Inter

(Di lunedì 1 aprile 2024) Milano – L'che torna in A dopo le nazionali è quella che si conosce da inizio campionato. Forse un po' meno sfrontata, non così ingorda come i pranzi pasquali suggerirebbero. Vincente, però, contro un Empoli organizzato, vivo per almeno un tempo, in partita fino al 2-0 dia nove dal termine. D'altronde la capolista veniva da due partite non vinte, la sconfitta con l'Atletico Madrid e il pareggio col Napoli. Davanti i solisti non stanno brillando, anche se abbondano in impegno (Thuram respinge in area una quantità di palloni da difensore) e alla fine proprio un attaccante segna la rete che chiude la pratica. La prima firma la mette Federico, un ex che fa male. Sempre lui aveva risolto la sfida d'andata. Al Meazza apre quella di ritorno, mette Barella nelle condizioni di siglare il raddoppio in largo anticipo ...