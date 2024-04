Dimarco e Sanchez | a San Siro l’Inter batte l’Empoli 2-0

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 aprile 2024) MILANO (ITALPRESS) – Torna a vincereche, dopo l’eliminazione dalla Champions League subita dall’Atletico Madrid e il pareggio in campionato contro il Napoli,per 2-0e riacquista il vantaggio di quattordici punti sul Milan secondo in classifica. Le reti, una per tempo, di, decisive in negativo per la squadra di Nicola che non riesce a dare lo strappo decisivo in zona retrocessione.La sblocca subito, dopo sei minuti, con Bastoni che dalla sinistra trova il cross preciso per, letale nel sinistro al volo sul quale Caprile non riesce a intervenire: 1-0 in favore dei nerazzurri e Bastoni che sarà ancora protagonista in zona gol, poco più tardi, raccogliendo il suggerimento di tacco da parte di Lautaro e calciando ...