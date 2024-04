Diffidati Lecce-Roma | i giallorossi a rischio squalifica in vista del derby con la Lazio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ladi Daniele De Rossi fa visita alal ‘Via del Mare’ in occasione del posticipo della trentesima giornata di Serie A, in programma alle 18:00 di lunedì 1° aprile. La squadra di Daniele De Rossi ha bisogno di tre punti per blindare il quinto posto in classifica, ma dovrà vedersela con il nuovodi Luca Gotti, ridisegnato dall’ex Udinese con un modulo diverso (4-4-2). De Rossi dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini,to, e dovrà prestare attenzione alla situazione legata ai, a pochi giorni dalcontro la. Al momento sono quattro i calciatoriad essere a. Uno di questi è infortunato (Azmoun), mentre gli altri sono tutti difensori: Huijsen, ...