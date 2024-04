Diego Giordano è quasi il personaggio più fastidioso di Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 aprile 2024) Sta per diventare ilpiùdi Upas, apprezzato addirittura meno di Roberto e Marina, che pure nella narrazione gli fanno da contraltare negativo. E’, che se pur di animo buono, ha atteggiamenti maniacali, da stalker, ossessivi e morbosi. Non ce ne vogliano i moralisti, porta pure sfiga. E infatti dopo mesi di appostamenti e fiato sul collo, finalmente riesce a portarsi a letto Ida. Ma proprio mentre i due fanno l’amore, a casa di Nico, il papà di lei muore in clinica. Mesi di cure e storie assurde, rinunciando persino al riconoscimento del proprio bambino, per salvare suo padre, e alla fine proprio quando si lascia andare col ragazzo, lui muore. E mentre lei si dispera, perchè non riesce a godere neanche del primo momento di felicità dopo anni di privazione,va ...