(Di lunedì 1 aprile 2024) Il diritto alla salute comporta l?obbligo per un medico con funzioni pubbliche di tutelarlo. Per questo la visita domiciliare è obbligatoria. Almeno per quei pazienti che riferiscano di...

Diagnosi al telefono, curato per gastroenterite paziente muore. La Cassazione condanna la guardia medica: «Doveva visitarlo a domicilio» - Il diritto alla salute comporta l’obbligo per un medico con funzioni pubbliche di tutelarlo. Per questo la visita domiciliare è obbligatoria. Almeno per quei pazienti che riferiscano ...ilmessaggero

Autismo, in Italia ne soffre un bambino su 77 - Comportamenti ripetitivi, difficoltà ad avere relazioni sociali, parlare in modo anomalo o non parlare affatto: sono solo alcuni dei modi in cui si manifestano i disturbi dello spettro autistico, che ...ansa

Roma Cecchina, l'ultima telefonata dell'ex pilota Antonio Pomilia: «Margherita non c'è più, ora mi ammazzo» - Indagini per capire se la moglie di Antonio Pomilia fosse d'accordo con il marito sulla scelta di togliersi la vita insieme. Accertamenti sul biglietto lasciato nella villetta di Cecchina in attesa de ...roma.corriere