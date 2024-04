Destro avvisa l’Inter | «Gol importanti? Spero di farne anche stasera»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) Torna la Serie A, dopo la pausa Nazionali, e con essa. Prima della sfida contro l’Empoli Mattiainterviene su Dazn. AVVISO – Alle ore 20.45 il fischio d’inizio a San Siro di Inter-Empoli. Sul match si esprime Mattiacosì: «Quanto è importate questa competizione sana che si sta creando tra noi centravanti? Molto importante perché sappiamo che ognuno di noi deve dare quel qualcosa in più per arrivare a un traguardo importante che è quello della salvezza. Sempre fatto gol belli e? Speriamo diancora,». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...