Dengue | i dubbi dei residenti | posso uscire con il cane o è pericoloso?

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pesaro, 1 aprile 2024 – “Potevano avvisarci prima, non lasciarci un biglietto dalla sera alla mattina”, “Le prime ore del giorno cosa significa? Le 3, le 4 di mattina? Che siano più precisi, anche perché alle 6 alcune persone escono per andare a lavorare”. Sono solo alcuni dei commenti che fioccano sotto l’avviso della disinfestazione, ai danni della zanzara tigre dopo l’unico caso accertato di febbre, nei canali social. Molti cittadini, infatti, hanno lamentato lo scarso preavviso con il quale sono stati informati di questo trattamento antizanzare, rimanendo sbigottiti nel ritrovarsi, di punto in bianco, il quartiere di Pantano ricoperto da volantini Aspes, che suggerivano di chiudere le finestre e di non spostare nelle aree durante la disinfestazione. Le maggiori lamentele deiriguardano l’orario: "dalle prime ore del mattino”, ...