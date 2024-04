De Rossi non ci sta | furioso dopo Lecce Roma | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 1 aprile 2024) Daniele Del’episodio controverso avvenuto in. Il tecnico giallorosso recrimina un calcio di rigore. Il match, andato in scena quest’oggi allo stadio Via del Mare per la 30esima giornata di Serie A, si è chiuso con il punteggio di 0-0. Un pari che mette un piccolo freno alla corsa verso la zona Champions League della squadra giallorossa di mister Daniele De. La gara tra la formazione salentina e la compagine capitolina è stata caratterizzata da un episodio controverso, che ha acceso nuovamente i fari sulla classe arbitrale del massimo campionato italiano. Daniele Derecrimina un calcio di rigore, che avrebbe potuto cambiare l’economia del match. Denon ci ...