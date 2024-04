Davide Lo Surdo | il chitarrista sigillato nell’eternità arriva all’Avana

(Di lunedì 1 aprile 2024)Losi esibirà in un tour a Cuba a Maggio. Sarà presente nei principali eventi dell’Isola Lo storicoLosi esibirà in un tour a Cuba nel mese di maggio. Durante questo periodo, ilpiù veloce della storia della musica sarà protagonista nei principali eventi dell’isola, incluso FITCUBA 2024 e CubaDisco 2024, con tappe previste a Cayo Coco e L’Avana dal 2 al 15 maggio. Il tour è organizzato da EBM WORLD Cuba e ha ricevuto il sostegno di TravelNet Cuba, Color Travels, l’Agenzia Italiana “Comunque Viaggi” e Paolo Montecchiari. Lo scorso anno, la chitarra signature diLoè stata inserita nella prestigiosa collezione permanente del museo americano di strumenti storici chiamato “Sigal”, ...

