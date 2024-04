Darren Cahill | “Jannik rispetta tutti | ma non teme nessuno Il segreto? Umberto Ferrara…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il tornadoSinner non si è arrestato neanche a Miami: 22 vittorie e una sola sconfitta in questo 2024 finora trionfale per il giocatore italiano che è salito al numero 2 del mondo da oggi. Vittorie nettissime in semifinale contro Daniil Medvedev e in finale contro Grigor Dimitrov, dando una sensazione di superiorità a tratti imbarazzante per gli avversari. Di Sinner ha parlato il suo coachin conferenza stampa: “Fa tesoro dei tornei che vince, comprende che quello che sta facendo è un privilegio. Può praticare uno sport che ama e farlo al massimo livello. Si sta godendo ogni parte della sua vita in questo momento. Apprezza ogni singolo momento che trascorre, ma tiene anche i piedi per terra sapendo che è solo uno sport, è solo una partita di tennis, un gioco e, pur essendo professionale in tutto quello che fa, ...