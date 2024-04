Darmian | «Inter carica Oggi importante | vogliamo far bene!»

(Di lunedì 1 aprile 2024)-Empoli chiude la trentesima giornata di Serie A nel monday night di Pasquetta. Queste le dichiarazioni di Matteoprima del fischio d’inizio.– Le parole di Matteoprima di-Empoli nel pre partita di Dazn: «Siamo carichi però pensiamo partita dopo partita.è una partitafarea partire da stasera».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

L’Inter dopo la delusione con l’Atletico Madrid in Champions League ha affrontato il Napoli a San Siro, dove non è andata oltre il pareggio. Il club nerazzurro all’indomani svela qualche retroscena ... (inter-news)

Darmian non è più il fanalino di coda nella classifica marcatori dell’ Inter di Inzaghi , che si aspetta ancora reti importanti. E non solo in ottica Scudetto. Tra aprile e maggio le occasioni non ... (inter-news)

Inter - Darmian: "Vogliamo fare bottino pieno e continuare il nostro percorso" - Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter Tv, prima del match contro l'Empoli: "Abbiamo tanta voglia di ripartire, in casa in una partita non facile contro un Em ...napolimagazine

Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Empoli: Audero e Acerbi titolari - L'Inter ha un solo obiettivo: dimenticare una sosta tutt'altro che facile e chiudere il prima possibile la pratica scudetto. A San Siro arriva l'Empoli, che è invece assetato ...tuttojuve

Inter-Empoli, formazioni ufficiali live: Acerbi titolare. La partita in diretta alle 20.45 - I nerazzurri cercano la vittoria per avvicinarsi ancora di più allo scudetto. Attenzione però ai toscani a caccia di punti per la salvezza ...msn