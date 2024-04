Damasco | raid di Israele accanto all' ambasciata iraniana | morti e feriti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Aerei da guerra israeliani avrebbero lanciato attacchi Mezzeh, nell'area di, in Siria. Lo riferisce la radio filogovernativa siriana Sham Fm. L'obiettivo deisarebbe un edificio adiacente all', semidistrutto nell'azione. Sarebbero diversi ie i. Ucciso anche Mohammadreza Zahedi, uno dei comandanti della Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane in Siria e Libano.