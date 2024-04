Dall’eurogol ad oggi | Dimarco protagonista! E punta ad un record

(Di lunedì 1 aprile 2024) Inter-Empoli partita dal sapore speciale pertra magie, esordi e vecchie esperienze. Orapure ad un suoda battere.? Un eurogol per avviarsi verso una stagione da. E’ la storia di Federico, che in questa annata sta raggiungendo livelli e vette altissime. L’esterno dell’Inter e della Nazionale italiana ha messo a referto fino a questo momento cinque gol e otto assist. Il primo dei cinque gol segnati (quattro in campionato) è arrivato proprio nella sfida d’andata contro l’Empoli in data 24 settembre. Un gol da cineteca, tra i più belli in assoluto dell’intero campionato, ma anche decisivo perché diede all’Inter una pesante e faticosa vittoria al Castellani contro l’allora primo Empoli di Andreazzoli (il tecnico poi esonerato per ...

Genoa, eurogol e Premier: sale il prezzo di Gudmundsson. Juve e Inter più lontane - Se a gennaio 25 milioni di euro non sono bastati per convincere il Genoa a cedere Albert Gudmundsson, a luglio potrebbero servirne molti di più per vedere il numero.calciomercato

Genoa, è ancora match con il Frosinone: dal duello in vetta in B al match point salvezza per il Grifone rampante - Chance di rivincita per i rossoblù, ko a maggio e all’andata. Ma da novembre molto è cambiato: Gilardino va a gonfie vele e sabato può far sprofondare Di ...ilsecoloxix

La Roma in Nazionale - Ecuador-Italia 0-2 - eurogol di Pellegrini, sostituito al 67'. Ammonito Mancini, in campo tutto il match - Marco Rossi Mercanti Vocegiallorossa.it Nella seconda amichevole della breve tournée americana, l’Italia di Luciano Spalletti ha affrontato l’Ecuador di Felix Sanches Bas, battendolo 2-0. Passano 3’ e ...informazione