Da Pino Daniele a Domenico Rea |  nascono i podcast di Run Radio

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDaRea a. Run, la webdell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, nell’anno in cui si appresta a festeggiare i suoi primi 15 anni di vita, lancia sul proprio sito una serie di approfondimenti culturali in formato. La novità è partita con l’approfondimento su “Rea e i giovani”, un lavoro curato da Daniela Cardone e Daniela Rocca con la collaborazione di Andrea Ianniello e Francesca Maria Mele, in occasione di un prestigioso convegno ospitato dal Suor Orsola con la direzione scientifica di Paola Villani, Silvia Zoppi ed Emanuela Bufacchi. Una riflessione che ha proiettato l’attenzione sull’attualità dello scrittore napoletano ed in particolare su i suoi scritti per i ragazzi delle scuole ...