(Di lunedì 1 aprile 2024) Inentra in vigore, 1° aprile 2024, lache legalizza l'utilizzo della marijuana per scopi ricreativi, entro certi limiti. La norma era in lavorazione da anni, e l'opposizione ha già promesso di cancellarla se vincerà le prossime elezioni. Eccono le regole per l'usodella

Ultimo test amichevole prima dell’Europeo per Germania e Olanda che questa sera si affrontano a Francoforte per provare a confermare le vittoria con Francia e Scozia La partita è in programma alle ... (sportface)

Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi : Marcello vola in Germania per stanare Umberto! Sei pronto per un altro appuntamento ricco di emozioni con “Il Paradiso delle Signore ”? Ecco cosa ci ... (termometropolitico)

Da oggi in Germania la cannabis per uso ricreativo è legale, come funziona la nuova legge - In Germania entra in vigore oggi, 1° aprile 2024, la legge che legalizza l'utilizzo della marijuana per scopi ricreativi, entro certi limiti ...fanpage

“OVERDOSE D’AMORE WORLD WILD TOUR” di ZUCCHERO “SUGAR” alla Royal Albert Hall di Londra - Debutta con grande successo alla Royal Albert Hall di Londra il tour internazionale “OVERDOSE D’AMORE WORLD WILD TOUR” di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI. La prima volta che Zucchero aveva calcato ...lavocedellisola

Telefonata di presentazione dei risultati: IM Cannabis delinea la strategia di crescita in mezzo alle sfide - In prospettiva, IM Cannabis prevede di sfruttare le risorse e le linee di credito esistenti per finanziare le proprie attività. La dirigenza dell'azienda ha espresso fiducia nell'anno di transizione ...it.investing