Curling | Mondiali maschili Schaffhausen 2024 | bel successo per l’Italia | sconfitta 7-6 all’extra end la Svizzera

(Di lunedì 1 aprile 2024) Arriva una gran bella vittoria pernella settima sessione di incontri del round robin deglidimaschile. A, in, la squadra guidata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) reagisce bene dopo ladi ieri sera contro la Scozia e riesce a superare lafino a oggi imbattutaend con il punteggio di 7-6. Una sfida lottatissima, che poteva concludersi anche prima se non fosse stato per un paio di circostanze sfortunate. In ogni caso, grazie alle prove eccellenti di Mosaner e Retornaz nell’extra end, ilè comunque arrivato esale a 3 ...