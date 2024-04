Curling | Mondiali maschili 2024 | l’Italia non brilla ma vince | Corea battuta 8-5

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Si chiude con una vittoria la terza giornata di gare peraidimaschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio svizzero del KSS Freizeitpark di Schaffhausen. Il Team Retornaz ha infatti battuto laper 8-5, conquistando il quarto successo su cinque match disputati in questa prima parte di rassegna iridata. Non una grande prova quella del quartetto composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella, che comunque hanno saputo districarsi nei momenti complicati della sfida regolando il teamno. Questi restano comunque a zero vittorie in classifica, mentreprosegue il suo cammino per provare anche a finire il round robin nelle prime due posizioni: un risultato che varrebbe la qualificazione ...