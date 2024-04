Curling | l’Italia liquida la Corea e prosegue la corsa verso i playoff ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Bella Italia nel giorno di Pasquetta. Dopo aver superato all’extra-end i Maestri canadesi, la Nazionale italiana ha sconfitto agilmente per 8-5 anche ladel Sud in occasione della quinta partita valida per il round robin dei Campionati2024 di, rassegna in scena in Svizzera, precisamente in quel di Schaffhausen. Un match comunque leggermente contratto quello del team capitanato da Joel Retornaz, abile a cambiare marcia a partire dal quarto end. L’inizio è già in discesa, complice un errore di Park che permette agli azzurri di rubare la mano mettendo a referto un punto. Dopo un secondo turno terminato con un nulla di fatto,si complica la vita da sola nel terzo round: le bocciate di Retornaz sono lievemente imprecise, fattore che consente agli asiatici di effettuare il contro sorpasso, ...