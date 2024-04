Curling | colpo grosso dell’Italia ai Mondiali! Gli azzurri battono il Canada all’extra end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024)in quel di Schaffhausen, località della Svizzera che sta ospitando in questi giorni i Campionati2024 dimaschile. Dopo una partita sul filo del rasoio i nostri ragazzi hanno infatti battutoend i Maestri del, dimostrando per l’ennesima volta di appartenere ormai all’élite della disciplina. Un match controllatissimo e attento quello condotto dagliche, dopo una prima mano nulla, marcano due punti al secondo end grazie a una bella bocciata di Retornaz, il quale approfitta dell’errore di Gushue. La risposta nordamericana arriva nel turno successivo, non andando però oltre la singola unità. Giunta al quarto end l’Italia ripristina lo scarto di due punti, facendo perno su un elegante hit and roll del nostro skip. Ma ...