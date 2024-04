Crollano tetto e solaio di una casa vecchia | muoiono due bimbi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il cedimento di un edificio diroccato causa un incidente tragico, ci sono due vittime e avevano 14 e 15 anni Una tragedia, il giorno dopo Pasqua. Due ragazzini 13 anni, Patrick Zola ed Ethan Romano, sono morti a causa del crollo dele deldi unadiroccata alla periferia di Nuoro. I vigili del fuoco mentre cercano aiutare (Ansa Notizie.com) Sulla dinamica ancora non c’è chiarezza, anche perché non si capisce come sia successo. Quello che si suppone è che probabilmente i due ragazzini stavano giocando all’interno dellainsieme ad altri amici, poi c’è stato il crollo. I ragazzi hanno dato l’allarme ai loro genitori e poi è arrivata la polizia, il 118 e i vigili del fuoco che purtroppo hanno dovuto constatare il decesso dei due ragazzini. Una dramma. Entrambi studenti in terza media. Sul posto sono ...