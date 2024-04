Crolla un solaio a Nuoro | morti due ragazzi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 aprile 2024) AGI - Duedi 14 e 15 anni sonoper il crollo deldi un edificio abbandonato. Il cedimento del tetto è avvenuto in via Pasquale Dessanay. I Vigili del Fuoco sono giunti alle 20:00. La centrale operativa del 118 di Sassari ha Inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata die un mezzo di base di Oliena, ma per i due adolescenti non c'era più niente da fare. Sono intervenuto anche i carabinieri. Le due vittime si chiamavano Patrick Zola ed Ethan Romano. "Non ci sono parole, se non un profondo dolore, quando due giovani vite vengono spezzate all'improvviso", dichiara il sindaco di, Andrea Soddu. "In questa dolorosa circostanza, esprimo le più sentite condoglianze, a nome mio e dell'intera Città di, alle famiglie di Patrick ...