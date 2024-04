Cosenza-Brescia | Serie B | punti pesanti in palio | probabili formazioni e diretta tv

(Di lunedì 1 aprile 2024) Entra sempre più nel vivo il campionato diB, che con la 31ª giornata si avvicina alla fase finale e quindi a quella più calda.inin, partita in programma lunedì 1 aprile alle ore 15:00. I padroni di casa sono quattordicesimi con 34e vogliono allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Gli ospiti occupano invece l’ottava piazza con 39e sono in piena zona playoff. Rondinelle che dovranno tuttavia centrare un risultato positivo anche per distanziarsi dalle zone più calde, vista la classifica pericolosamente corta.: il momento delle due squadre Momento complicato per il, che non vince dal 17 febbraio e che ...

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I calabresi devono raggiungere la salvezza, i lombardi sono a ridosso della zona playoff. Cosenza vs Brescia si ... (sport.periodicodaily)

Collocato all’ultimo posto utile per accedere ai play off e con un punto di vantaggio su Sudtirol e Cittadella e due su Pisa, Reggiana e Modena quando mancano otto giornate alla fine della regular ... (sport.quotidiano)

Pasquetta a Cosenza per il Brescia, con l’obiettivo di lanciare la volata play off - "Pasquetta a Cosenza per il Brescia, con l’obiettivo di lanciare la volata play off", titola giornalediBrescia.it. Squadre in campo alle 15, con il ritorno tra i pali di Lezzerini dopo 13 gare.tuttob

Cosenza, con il Brescia in campo alle 15: probabili formazioni - Il Cosenza torna in campo dopo la sosta: è la prima del Viali bis al Marulla che contro il Brescia cerca la vittoria. Pochi i dubbi ...tifocosenza

GdB - Pasquetta a Cosenza per il Brescia, con l’obiettivo di lanciare la volata play off - "Pasquetta a Cosenza per il Brescia, con l’obiettivo di lanciare la volata play off", titola giornalediBrescia.it. Squadre.tuttob