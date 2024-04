Cosa fa il nuovo assistant secretary per la cyber del Pentagono 

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 aprile 2024) Michael Sulmeyer, oggi consiglieredell’Esercito con esperienze al Pentagono, alcom e al Consiglio di sicurezza nazionale in materia, sarà il primoper la politiche cibernetiche della Difesa degli Stati Uniti. La sua nomina, che dovrà essere confermata dal Senato, è stata annunciata dal presidente Joe Biden la scorsa settimana. Il Pentagono ha creato questoruolo in linea con quanto indicato e richiesto dal Congresso con il bilancio per la difesa 2023. Ilsupervisionerà le politiche del dipartimento per le operazioni cibernetiche riportando all’underfor policy (carica ricoperta oggi da Sasha Barker, ad interim). In attesa del processo al Senato, il segretario ...