Cosa c' entrano le rondini con i campi di grano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 aprile 2024) Le, aggraziate acrobate del cielo che annunciano l'arrivo della primavera, non sono solo creature affascinanti, ma anche alleate preziose per l'agricoltura. Uno studio condotto dal Muse - Museo delle scienze di Trento, Lipu e Università degli studi di Milano, pubblicato sulla rivista Journal of Applied Ecology, ha infatti dimostrato che la loro presenza nelle aziende agricole riduce significativamente l'attività delle mosche., nemico naturale contro i parassiti Lesi nutrono principalmente di insetti, tra cui mosche e zanzare. In particolare, la ricerca ha rilevato che una singola rondine può catturare fino a un migliaio di mosche al giorno, contribuendo a tenere sotto controllo le popolazioni di questi insetti, spesso vettori di malattie, nonché dannose per le colture. Oltre alle mosche, le ...