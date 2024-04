Cosa c’entra Angelina Mango con le elezioni amministrative in Turchia? La protesta che spopola sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Leinhanno segnato un importante cambiamento nello scenario politico del Paese, con il principale partito di opposizione, il Chp (Partito Popolare Repubblicano), che ha ottenuto una significativa vittoria raggiungendo il 37,7% dei consensi. Questo risultato ha permesso al Chp di superare per la prima volta la formazione del presidente Recep Tayyip Erdogan, l’Akp (Partito della Giustizia e dello Sviluppo), fermo al 35,4%, uno dei risultati più bassi nella sua storia politica. I dati pubblicati dalla televisione di Stato Trt, che contano oltre il 99% delle schede scrutinate, indicano una svolta epocale per le amministrazioni locali in. E, sebbene i risultati finali siano attesi ufficialmente solo nei prossimi giorni dopo la conferma del Consiglio Elettorale Supremo di ...