Cosa c’è nel pacchetto Ue sulla sicurezza economica

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le crescenti tensioni geopolitiche con la Cina hanno messo a nudo la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento critiche e i rischi legati a eccessive dipendenze economiche. Tra le contromisure adottate in ambito europeo, la Commissione ha presentato, il 24 gennaio, l’Economic Security Package, undi iniziative per rafforzare la. Si tratta del punto di approdo di un percorso che consacra “il ritorno dello Stato” regolatore nel contesto della “corsa agli armamenti giuridici” nell’approccio alla tutela degli interessi strategici. La principale fonte di preoccupazione nell’intersezione fra economia eè il settore delle tecnologie emergenti e in particolare chip avanzati, intelligenza artificiale e calcolo quantistico. Sono ...