Correa | senza Gattuso crollo verticale a Marsiglia | un dato lampante

(Di lunedì 1 aprile 2024) Joaquinsta vivendo una stagione drammatica al. Nessun gol e nessun assist in 15 presenze per lui. E dopo l’esonero di Gennaroa fine febbraio, l’argentino di proprietà Inter ha perso tantissime posizioni nelle gerarchie. CHI BEN COMINCIA – L’avvio di stagione di Joaquinè stato turbolento. Ma per colpe non sue, almeno in quella fase. Arrivato in Provenza a fine agosto dall’Inter, davanti agli occhi del Tucu passano tre allenatori solo nell’arco del primo mese. Da Marcelino a Gennaro, passando per l’interim di Jacques Abardonado. Tuttavia l’argentino non soffre questa situazione, scendendo in campo in tutte le gare di quel mese (5 in totale). Trovando poi continuità conin panchina. Ma solo per i primi due ...