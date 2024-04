Coppa Italia | semifinali d' andata | probabili formazioni | quando e dove vedere le partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Milano, 1 aprile 2024 - In questa prima settimana di Aprile torna in campo la, con ledi. La prima sfida, in programma domani (martedì 2 aprile, ndr) alle ore 21, è un rematch dell'ultima gara di campionato tra Juventus e Lazio. La squadra di Allegri, dopo la cocente sconfitta arrivata 92' con il colpo di testa di Adam Marusic, può subito rifarsi tra le mura amiche e indirizzare la propria semifinale in vista del ritorno. Dall'altra parte del tabellone, di fronte ci sono Fiorentina e Atalanta. La squadra dino nei quarti ha battuto ai rigori il Bologna, mentre la Dea arriva dopo il successo per 1-2 contro il Milan. La gara d'si giocherà all'Artemio Franchi di Firenze mercoledì 3 aprile alle ore 21. Vediamo nel dettaglio i due incontri. La ...