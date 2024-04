Coppa Italia | le designazioni delle semifinali

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’AIA ha reso note learbitrali per le duedella. Ecco tutti i dettagli L’AIA ha reso note learbitrali per ledi. Ecco tutti i dettagli. Juventus-Lazio – Martedì 02/04 h.21.00MassaMeli – AlassioIv: RapuanoVar: Di PaoloAvar: Abisso Fiorentina-Atalanta – Mercoledì 03/04 H. 21.00MarianiBerti – ScatragliIv: SacchiVar: MariniAvar: Sozza

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset con la Coppa Italia 2023 / 2024 : ritorna infatti la competizione nazionale con le partite del l’andata delle semifinali . Tutti i match della ... (sportintv.eu)

Le Designazioni arbitrali per le semifinali di andata di Coppa Italia 2023/2024. Sono rimaste soltanto quattro squadre a contendersi il titolo, dunque si fa sul serio. Anche se a decidere i giochi ... (sportface)

Coppa Italia, Al Franchi arbitra Mariani, Massa… - Sono stati resi noti gli arbitri delle semifinali di Coppa Italia: Juve-Lazio a Massa. Maurizio Mariani dirigerà Fiorentina-Atalanta merrcoledi alle 21 al Franchi.firenzeviola

Juventus – Lazio: pronostico consigliato, risultato esatto e probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia - La rubrica sul betting prosegue con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio: ecco il pronostico e risultato esatto consigliato ...generationsport

Coppa Italia, al via le semifinali: il calendario completo - Coppa Italia, al via le semifinali: il calendario completo. Domani 2 aprile la sfida tra Juve e Lazio all’Allianz Tutto pronto per le semifinali di Coppa Italia. Lazio– Juventus e Fiorentina- Atalanta ...lazionews24