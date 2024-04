Convivere con loro è difficile La verità di Camporini | con chi ce l' ha

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 aprile 2024) Le elezioni europee si avvicinano e i riflettori sono puntati sulle future alleanze elettorali. Se n'è parlato nel corso della trasmissione Omnibus in onda il 1 aprile su La7. In collegamento c'era il generale Vincenzo, dell'Istituto Affari Internazionali che, oltre ad affrontare la crisi militare in Ucraina, ha voluto fare il punto anche sulla sua candidatura col partito di Calenda. "Sì ho deciso di dare la mia disponibilità a una candidatura per Azione - ha confessato il generale Vincenzo, dell'Istituto Affari Internazionali - Sono uno dei promotori di questa formazione politica e condivido con Calenda il modo di affrontare i problemi del Paese. Con Italia Viva abbiamo provato a fare un'alleanza. I risultati sono stati positivi ma dopo le elezioni ci sono stati una serie di fatti che ci hanno convinto che ...