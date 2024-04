Controlli a Posillipo | trovati 7 parcheggiatori abusivi recidivi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della compagnia Bagnoli, insieme ai carabinieri del reggimento Campania, hanno setacciato le strade didurante i giorni pasquali. Settesono stati identificati e denunciati. Denunce anche per un 45enne trovato in possesso di un coltello a scatto e per un 51enne accusato di spaccio di droga, mentre due suoi clienti sono stati segnalati alla prefettura.