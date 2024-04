Conto fino a 100 prima di dire quello che penso | Mara Venier nella bufera

(Di lunedì 1 aprile 2024) Lorenzo, Letizia e Matteo hanno raccontato a Domenica In la loro avventura. Intervistati dahanno voluto lanciare un messaggio di speranza concreto: tutti possono fare tutto, basta solo volerlo. E svelare questa impresa che ha fatto il giro d'Italia è stato Nico Acampora, vero regista di questo progetto: "Tutto è iniziato quando a mio figlio Leo, all'età di 2 anni, è stata diagnosticata una grave forma di autismo - ha raccontato -. Tante coppie di fronte a questa diagnosi si separano: il papà molto spesso se ne va, lasciando il peso della famiglia sulle spalle della mamma”. Non è andata così a Nico e alla moglie Stefania, colonna portante della famiglia e dell'associazione. “Una notte ho svegliato mia moglie e le ho annunciato che volevo aprire una pizzeria gestita da persone autistiche. Lei si girò dall'altra parte ricordandomi che non ...

