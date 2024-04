Concorso 2024 primaria | in Sardegna ammessi alla prova orale 1 095 candidati per 63 posti

Le prove orali del Concorso scuola 2024 , secondo le ultime notizie, si svolgeranno nel mese di aprile. Appare evidente come siano settimane di grande trepidazione per i candidati che dovranno ... (orizzontescuola)

Ispettorato del Lavoro: in arrivo concorsi per 1800 posti nel triennio 2024-26 - In arrivo nuovi bandi di concorsi dell'Ispettorato del Lavoro: nel prossimo triennio 2024-26 è prevista la copertura di oltre 1800 posti.tag24

Grazie sul podio d’Italia: è terza al “Borgo dei Borghi” - GRAZIE (CURTATONE) – Grazie sale sul podio del Concorso televisivo il “Borgo dei Borghi”, indetto dal programma di Rai 3 “Kilimangiaro”, piazzandosi terzo ...vocedimantova

VIDEO Orgoglio di tutta Como, i giovani studenti della Parini in finale al Concorso sulla Democrazia. Ora bisogna aiutarli: come votare - La prima B della scuola media Parini como è in finale al Concorso Nazionale di Educazione Civica per le scuole secondarie di Primo Grado Parlawiki Costruisci il Vocabolario della Democrazia con il lav ...comozero