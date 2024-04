Con marzo stop alla produzione di Smart Fortwo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) "Come previsto, ladegli attuali modelli a due postiEQcoupé e cabrio" termina "entro la fine di2024": confermando informazioni in circolazione da tempo, una portavoce della Mercedes-Benz AG ha dichiarato che l'auto, la due posti preferita dagli italiani delle grandi città e in particolar modo dai romani che in questi anni hanno imparato a posteggiarla ovunque e comunque, è uscita di. "Automobile Co., Ltd" ha "lanciato i primi modelli di serie della nuova generazione di veicoli completamente elettrici per il marchio", ha premesso la portavoce rispondendo questa settimana all'ANSAdomanda sulla sorte della piccola biposto, la cui fine dellaera ...