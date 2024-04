Come piegare cappotti e abiti lunghi nell’armadio senza sciuparli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 1 aprile 2024) A parte i pochi fortunati che hanno a disposizione una gigantesca cabina armadio, il guardaroba rappresenta una vera e propria sfida per tutti noi. Trovare una sistemazione per ogni capo può essere davvero difficile, e ad ogni cambio di stagione sembra di dover giocare a tetris per poter incastrare tutto ciò che ormai non serve più. Uno dei problemi principali riguarda la lunghezza dei vestiti: capie glitoccano inevitabilmente sul fondo dell’armadio, a meno che non si abbia a disposizione uno spazio sufficientemente ampio. In questo modo, è facile che i capi si spiegazzino o addirittura si sporchino – oltre ad ingombrare parecchio.fare? Ecco alcuni trucchetti geniali per...