Come Cristian Shpendi ha portato il Cesena in Serie B

(Di lunedì 1 aprile 2024)è la massima espressione del calcio romagnolo. L’unica provincia del territorio ad avere giocato inA (13 campionati tra il 1973 e il 2015), nonché quella col maggior seguito (nella stagione in corso sta superando i 9.500 spettatori di media nelle partite casalinghe). Ma dopo la retrocessione in B nel 2015 e tre anni nella seconda, nell’estate del 2018 i bianconeri sono falliti a causa di un debito stimato tra i 50 e gli 80 milioni di euro, a cui è seguita una penalizzazione “post mortem” di 15 punti inflitta dal tribunale della Federcalcio per alcune plusvalenze fittizie contabilizzate assieme al Chievo. Il “Cavalluccio” quindi è ripartito dallaD, rilevando il titolo sportivo dal Romagna Centro sotto la denominazione di RCe tornando tra i professionisti già nel ...